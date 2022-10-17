Добровинский: Пока у Йокановича есть кредит доверия в «Динамо»

Адвокат Александр Добровинский поделился мнением о работе Славиши Йокановича в «Динамо».

«Первые восемь туров держались прилично, потом пошел сбой. Наверное, у Йокановича еще есть кредит доверия на какое-то время. Но если все будет грустно, с ним расстанутся», — заявил Добровинский «РБ Спорту».

По мнению эксперта, все кредиты имеют какую-то срочность, но сколько еще времени дадут Йокановичу — пока вопрос.

Напомним, 54-летний специалист возглавил «бело-голубых» в июне текущего года. На данный момент столичный клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков после 13 матчей.