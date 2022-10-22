Шунин рассказал, чего ждёт от дерби с «Локомотивом»

Вратарь столичного «Динамо» Антон Шунин высказался о предстоящем поединке против другого московского клуба - «Локомотива» - в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Это московское дерби. Мы играем на выезде, поэтому будет сложнейший матч. Как видите, сейчас с любым соперником в РПЛ проходных матчей нет. Жду яркий и сложный матч», - передает слова голкипера издание Sport24.

Московское дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После 13 туров «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Динамо» располагается на восьмой строчке.