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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Англии считают, что переход Захаряна в «Челси» маловероятен

17 Октября 2022 • 14:23 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
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19.10 21:30

Переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» маловероятен, сообщает английский журналист Пол Браун.

Напомним, 19-летний россиянин был близок к трансферу в лондонский клуб минувшим летом, однако сделку не удалось осуществить из-за технических трудностей, связанных с переводом денежных средств.

«Скорее всего, трансфер не состоится по политическим и экономическим причинам.  Для руководства «Челси» это слишком проблемный трансфер. Очень трудно перевести деньги в Россию, тем более «Динамо» требует дополнительных гарантий получения средств. С точки зрения имиджа тоже есть определенные риски из-за российского паспорта Арсена», — цитирует Брауна Sport24.

Однако журналист также отметил, что руководство «Челси» привлекает невысокая стоимость Захаряна для футболиста его таланта.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» 15 матчей, отметившись в них двумя голами и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает молодого россиянина в 15 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян
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