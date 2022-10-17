В Англии считают, что переход Захаряна в «Челси» маловероятен

Переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» маловероятен, сообщает английский журналист Пол Браун.

Напомним, 19-летний россиянин был близок к трансферу в лондонский клуб минувшим летом, однако сделку не удалось осуществить из-за технических трудностей, связанных с переводом денежных средств.

«Скорее всего, трансфер не состоится по политическим и экономическим причинам. Для руководства «Челси» это слишком проблемный трансфер. Очень трудно перевести деньги в Россию, тем более «Динамо» требует дополнительных гарантий получения средств. С точки зрения имиджа тоже есть определенные риски из-за российского паспорта Арсена», — цитирует Брауна Sport24.

Однако журналист также отметил, что руководство «Челси» привлекает невысокая стоимость Захаряна для футболиста его таланта.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «бело-голубых» 15 матчей, отметившись в них двумя голами и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает молодого россиянина в 15 миллионов евро.