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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников выделил фаворита в дерби «Локомотив» - «Динамо»

22 Октября 2022 • 13:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
Через 4 ч. 33 мин.

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о матче против «Динамо» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Сложно выделить фаворита. Но, наверное, предпочтительнее выглядят динамовцы. Они здорово играют в атаке и много забивают. «Динамо» точно доставит проблем сопернику», - передает слова Сенникова «Чемпионат».

Центральный матч тура состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В преддверии этого матча «железнодорожники» занимают 13-е место в турнирной таблице, а «бело-голубые» располагаются на восьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Дмитрий Сенников
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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