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«Динамо» сыграет с «Локомотивом» в чёрной форме фото

22 Октября 2022 • 12:54 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
Через 5 ч. 5 мин.

Московское «Динамо» сыграет против «Локомотива» в специальном комплекте формы, выполненном в черном цвете. Таким образом столичный коллектив отметит 93 года со дня рождения легенды клуба Льва Яшина, сообщается в социальных сетях клуба.

Московское дерби «Локомотив» - «Динамо» состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

«Динамо» подходит к этому матчу на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Локомотива», то «железнодорожники» занимают 13-ю позицию.

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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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