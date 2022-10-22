Московское «Динамо» сыграет против «Локомотива» в специальном комплекте формы, выполненном в черном цвете. Таким образом столичный коллектив отметит 93 года со дня рождения легенды клуба Льва Яшина, сообщается в социальных сетях клуба.

Московское дерби «Локомотив» - «Динамо» состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

«Динамо» подходит к этому матчу на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Локомотива», то «железнодорожники» занимают 13-ю позицию.