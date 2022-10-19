Лещук — о «Ростове»: «Комличенко постоянно падает, поэтому они и бьют пенальти»

После победы «Динамо» над «Ростовым» (3:1) в матче группового этапа Фонбет Кубка России вратарь московской команды Игорь Лещук поделился мнением об игре нападающего ростовчан Николая Комличенко.

Напомним, в прошедшей игре свой единственный мяч «Ростов» забил с пенальти, который был назначен после фола защитника «бело-голубых» Роберто Фернандеса на Комличенко. Ранее 27-летний форвард заявлял, что судьи к нему предвзято относятся, не фиксируя против него очевидные нарушения.

«Комличенко постоянно падает, поэтому они и бьют пенальти. Когда он играл у нас, это было плюсом, а сейчас это ненормально, что он падает в каждой игре, но в этом моменте к Коле претензий нет», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 22 октября против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.