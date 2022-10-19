Сильянов не знает о своих шансах на возвращение в «Локомотив»

Защитник сборной России и московского «Локомотива», выступающий на правах аренды за «Ростов», Александр Сильянов ответил на вопрос о шансах на возвращение в столичную команду после того, как её покинули Томас Цорн и Йозеф Циннбауэр.

Футболист не стал комментировать изменения в клубе, а на вопрос о возобновлении игры в составе «красно-зелёных» игрок ответил словами «не знаю». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сильянов участвовал в поединке четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России между столичным «Динамо» и «Ростовом» (3:1).

Следующую игру «железнодорожникам» предстоит сыграть с «бело-голубыми», «Ростову» - с «Факелом».