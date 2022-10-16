Юран признался, что хотел бы возглавить «Факел»

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос об атмосфере на стадионе «Факела».

«Конечно, хотел бы поработать в таком городе, с атмосферой как в Воронеже, с такой поддержкой, полным стадионом — что еще для команды, клуба, тренера и игроков нужно?» — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Специалист заявил, что Воронеж является футбольным городом еще с советских времен, странно, что там не построили стадион к чемпионату мира в 2018 году, он бы полностью заполнялся.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 11 набранных очков после 13 матчей.