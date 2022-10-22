Карпин: «Усталость копится, но это не отмазка»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Сейчас команда между матчами передвигается на автобусе. Как это сказывается, усталость копится из-за таких передвижений?

- Я думаю, что нам грех жаловаться на это, уже давно это происходит, с марта месяца. Понятно, что она копится, но это не отмазка, так скажем.

- Если говорить про психологию, в последних пяти матчах четыре поражения. Вот эти поражения, вы их чувствуете?

- Я думаю, что они абсолютно разные. Два поражения в Кубке, когда проиграли, так скажем, не основным составом, поэтому их нельзя поставить в один ряд. Игра с «Зенитом» тоже особняком стоит. Поэтому единственное поражение совсем уж неприятное, это с «Уралом».

- Игра «Ростова» и «Факела» - это противостояние с достаточно богатой историей, в том числе и в советском футболе. Но его не было с 2001 года в Премьер-лиге, поэтому вопрос: вы слышали про донское дерби?

- Про донское дерби?! Честно говоря, нет.

- То есть, для вас это первая страница этого противостояния, и оно начинается с чистого листа?

- Ну да, именно так. В первый раз «Факел» - «Ростов». В Воронеже я был в 89-м году. Мы тогда были в первой лиге, она тогда называлась не ФНЛ. Тогда, естественно, «Ростова» не было, был только СКА Ростов. Про донское дерби, нет, не слышал.