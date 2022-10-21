Игрок «Факела» Магаль заявил, что команда будет стараться завершить сезон выше зоны стыков

Защитник «Факела» Руслан Магаль поделился мнением о шансах сохранить прописку в РПЛ.

«На что «Факелу» можно рассчитывать в этом сезоне? Точно не на вылет. Гарантировать мы ничего не можем, но будем стараться закончить сезон выше зоны стыковых матчей», — заявил Магаль «Матч ТВ».

По мнению футболиста, по игре его команда уступила только ЦСКА, но всем клубам будет трудно играть с «Факелом», особенно в Воронеже.

В нынешнем сезоне 31-летний Магаль принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после 13-ти туров.