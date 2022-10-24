Гонгадзе подвёл итоги матча с «Ростовом»

Форвард воронежского «Факела» Георгий Гонгадзе пообщался с журналистами после поединка с «Ростовом» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«Впечатления сумасшедшие. Жаль, что не выиграли. У «Ростова» сильная команда, тренер сборной, но ребята все равно были раскованы и играли очень здорово», - приводит слова нападающего «Матч ТВ».

Поединок прошел в Воронеже и завершился вничью со счетом 1:1.

После 14 туров Премьер-лиги «Факел» набрал 12 баллов и располагается в зоне переходных матчей. Что касается «Ростова», то подопечные Карпина с 26 очками занимают четвертое место в таблице.