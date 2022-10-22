Два пенальти, удаление и чудесное спасение: «Факел» в меньшинстве вырвал ничью у «Ростова» в добавленное время

Притормозивший в последних турах «Ростов» поехал в гости к «Факелу».

Видео

Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол с пенальти Георгия Гонгадзе (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:1. Гол Данила Глебова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Дмитриев получил красную карточку после просмотра ВАР (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Максимов не реализует пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Лихо прошедший по турнирной дистанции первую треть чемпионата «Ростов» стал проигрывать в октябрьских матчах Премьер-лиги. И если выездное поражение от «Зенита» не стало зазорным, то домашний проигрыш «Уралу», пусть и разошедшемуся, явно не попадал в рамки допустимых результатов для команды Карпина. Правда, между этими матчами «Ростов» победил в родных стенах «Краснодар», но и там дончане после первого тайма уступали сопернику с разницей в два мяча. То есть в любом случае у них наступил некий спад.

«Ростов» и «Факел» обитают в противоположных районах турнирной таблицы. Южане находятся в группе так называемых преследователей «Зенита», а у чернозёмцев получается идти немного выше зоны прямого вылета. «Факел» – главный производитель ничьих в чемпионате России. Подходя к игре с «Ростовом», воронежский клуб имел позади серию из четырёх ничейных результатов подряд, а всего с таким исходом заканчивались восемь матчей с участием «огнеопасных».

Как и против «Зенита» пару недель назад, «Факел» начал игру с акцентом на оборону. «Ростов» плотно взял мяч под свой контроль и принялся искать бреши в чужой защите. Комличенко и Щетинин откликались головой на подачи и пробивали в руки Свинову. Но спустя четверть-треть часа на грани пропущенного гола оказались сами гости. На 28-й минуте воронежцы в контратаке разжились пенальти в чужие ворота. Прохин в своей штрафной перехватил прострел Аппаева, но неаккуратно отпустил мяч от себя, и дальше ему пришлось фолить на Акбашеве.

С одиннадцатиметрового Максимов пробил в правую часть створа, Песьяков отбил, а Квеквескири точно добил. Однако счёт не стал 1:0, потому что Квеквескири забежал в штрафную раньше момента пробития пенальти, причём он оказался единственным таким игроком на обе команды. Что ж тут скажешь – надо было Квеквескири сдерживать себя и не совершать фальстарт. Чуть позже Дмитриев получил прямое удаление после подката прямой ногой в ногу Комличенко после ВАР-повтора, а в начале добавленного к первому тайму времени Чернов красиво ударил с лёта рядом с дальней (правой) штангой.

На старте второй половины встречи команды обменялись моментами, и забила только одна из них. Квеквескири тоже немного не попал в створ, а вот Глебов как ворвался в штрафную, как оставил не у дел Морозова с Мастерным и как отправил мяч в сетку – 0:1. «Факел» в меньшинстве долго не мог перестроиться на атакующую игру, зато «Ростов» настойчиво лез вперёд. Полоз после паса Тугарева ткнул мяч мимо ближнего угла, а Терентьев не переиграл головой вспорхнувшего на ленточке Свинова.

В конце хозяева всё-таки устроили финальный штурм. Песьяков парировал удары Аппаева с близкой дистанции и Квеквескири со средней, а Чернякову на втором этаже не хватило точности. Однако отделаться от ответного гола «Ростову» не отдалось. Уже в компенсированное время Черов, пробивая головой после подачи, попал мячом в руку Чернова. Главный арбитр Шадыханов назначил пенальти через видеоповтор. Гонгадзе с одиннадцатиметрового пробил по центру, а Песьяков завалился в правую от себя сторону и пропустил мяч в сетку (1:1).

«Факел» спасается на финише в меньшинстве и пятый раз подряд играет вничью в РПЛ, а «Ростов» очень досадно упускает победу, которая уже практически была в его руках. Команда Валерия Карпина не выиграла три из своих последних четырёх матчей в Российской премьер-лиге. С помощью набранного очка «Ростов» всё-таки вернулся на второе место, но в воскресенье наверняка его потеряет, когда свои матчи в четырнадцатом туре проведут ЦСКА и «Спартак».

Кирилл Иванцов