​Карпин раскритиковал ВАР в России

«Ростов» в субботу потерял очки в гостях у «Факела» (1:1), пропустив гол с пенальти на последних секундах. После игры главный тренер ростовчан Валерий Карпин сказал, что он пока не понимает, за что арбитр назначил одиннадцатиметровый удар.

Также Карпин ответил на вопрос, является ли система ВАР злом.

«Думаю, нет. В нормальном мире это не зло. В нашем мире всё можно испоганить», - высказался Карпин, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Отметим, что у «Ростова» в последнее время дела пошли на спад. Команда Валерия Карпина выиграла только один из шести последних матчей, если учитывать и чемпионат, и Фонбет Кубок России.