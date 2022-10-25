«Ростов» может подписать Сутормина этой зимой

Руководство «Ростова» планирует трансфер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина уже этой зимой.

По информации издания«Спорт-Экспресс», футболист сборной России недоволен своим игровым временем и положением в команде в целом. В подписании бывшего капитана национальной команды заинтересован лично Валерий Карпин.

Напомним, что Сутормин скандально переехал в «Зенит» в 2019 году. В футболке «сине-бело-голубых» Алексей выиграл три золотые медали Российской премьер-лиги. В текущем сезоне полузащитник провёл 11 матчей в рамках всех состязаний, выйдя в основе в семи из них.

