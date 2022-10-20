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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Байрамян – о Комличенко: «Уже как минимум четыре пенальти не поставили»

20 Октября 2022 • 22:05 Комментировать
Факел
...
Ростов
22.10 16:30

Армянский нападающий «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал слухи, которые ходят вокруг предвзятого судейства относительно его одноклубника Николая Комличенко.

«Считаю ли я, что судьи специально не замечают пенальти на Комличенко? Не знаю, но ходят же такие слухи», - цитирует футболиста «РБ Спорт».

Спортсмен предположил, как потенциально мыслят судьи в ситуациях с Комличенко: будто бы он и без того зарабатывает достаточно большое количество одиннадцатиметровых ударов, в связи с чем не нужно лишний раз свистеть.

«Уже как минимум четыре пенальти не поставили. В той же игре с «Уралом», мне кажется, второй пенальти тоже был. Но я не знаю, специально ли это», — сказал Байрамян.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Судейство Чемпионат России Николай Комличенко Хорен Байрамян
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