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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Песьяков: «Чувствую разочарование»

22 Октября 2022 • 20:48 Комментировать
Факел
1:1
Ростов
окончен

В матче четырнадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги «Ростов» съездил в гости к «Факелу», и, вопреки оптимистичным прогнозам бывшего лучшего футболиста России в 1996 году Андрея Тихонова, не сумел взять три очка. Игра закончилась ничьей, а голкипер ростовского клуба Сергей Песьяков считает, что его команду засудили.

- Сейчас чувствую только разочарование. Надо все переварить и отдохнуть пару деньков. Даже не знаю, за что пенальти поставили. Там игра рукой была? Очень печально, конечно. Наверное, это несчастный случай, - заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» Сергей Песьяков.   

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Ростов Сергей Песьяков
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