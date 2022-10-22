«Факел» вплотную приблизился к своей рекордной серии

В матче четырнадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги «Ростов» съездил в гости к «Факелу», и, вопреки оптимистичным прогнозам бывшего лучшего футболиста России в 1996 году Андрея Тихонова, не сумел взять три очка.

Игра закончилась ничьей, и, как оказалось, это был уже шестой матч после расставания с предыдущим главным тренером Олегом Василенко, и «Факел» вплотную подошел к своей рекордной серии в чемпионате России - она была установлена в 1992 году, когда клуб не проигрывал семь матчей кряду.

В следующем, четырнадцатом туре чемпионата «Факел» сыграет на выезде с «Оренбургом».