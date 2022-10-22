Вратарь «Факела» Городовой заявил, что мечтает сыграть за сборную России

Вратарь «Факела» Алексей Городовой признался, что однажды хотел бы сыграть за сборную России.

29-летний голкипер верит в то, что ещё может попасть в состав национальной команды, если будет усердно работать. Отметим, что ранее Городовой никогда в сборную не вызывался.

«Мечта о сборной России? Конечно. Если будешь работать, то всё осуществимо. Мишаня Кержаков в 35 лет, по-моему, попал в сборную. Юра Дюпин тоже после 30 вызывался. Так что у меня всё ещё впереди», — цитирует Городового «Матч ТВ».

В текущем сезоне Городовой провёл в составе «Факела» семь матчей, пропустив в них 15 мячей. После 13 туров текущего розыгрыша РПЛ команда из Воронежа занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков.