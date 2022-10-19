Глебов считает, что у судей нет последовательности в решениях

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о работе судей в РПЛ.

«Я считаю, что нужно сделать так: если свистеть, пусть ноги оторвут нападающему — это пенальти. Если не оторвали, играем. Либо любой фол и контакт в штрафной — пенальти», — заявил Глебов «Спорт-Экспрессу».

По мнению футболиста, в судейских решениях нет последовательности, в разных матчах одни и те же эпизоды оценивают по-разному. Моменты нужно трактовать одинаково, но арбитры сами не понимают, как это делать, подытожил хавбек.

В нынешнем сезоне 22-летний Глебов принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и сделал три ассиста.