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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глебов считает, что у судей нет последовательности в решениях

19 Октября 2022 • 14:25 Комментировать
Факел
...
Ростов
22.10 16:30

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о работе судей в РПЛ.

«Я считаю, что нужно сделать так: если свистеть, пусть ноги оторвут нападающему — это пенальти. Если не оторвали, играем. Либо любой фол и контакт в штрафной — пенальти», — заявил Глебов «Спорт-Экспрессу».

По мнению футболиста, в судейских решениях нет последовательности, в разных матчах одни и те же эпизоды оценивают по-разному. Моменты нужно трактовать одинаково, но арбитры сами не понимают, как это делать, подытожил хавбек.

В нынешнем сезоне 22-летний Глебов принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов
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