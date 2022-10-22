Пятибратов: «Естественно, мы недовольны тем, что у нас затянулась безвыигрышная серия»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Сегодня играете против «Ростова», фактически команды, в которой начинали профессиональную карьеру. В Воронеже уже успели забыть, что такое донское дерби. И вот оно возвращается.

- «Ростов» - отличная команда, мы будем стараться сегодня победить, поэтому думаю, что нас ждет зрелищный футбол.

- У вас с составом определенные проблемы. Не будет Божина, не будет Менделя. Как будете решать этот вопрос?

- У нас есть игроки, которые выйдут и достойно заменят футболистов, которые принимают участие в сегодняшнем матче.

- Расскажите, кем будете менять?

- Мы сейчас на поле все увидим.

- У вас четыре ничьих подряд. С одной стороны, там был «Зенит», с другой - команды из зоны вылета. Как для себя оцените этот отрезок?

- Мы хотим выиграть сегодня и будем докладывать максимум усилий. Естественно, мы недовольны тем, что у нас затянулась безвыигрышная серия.