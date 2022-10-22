Пятибратов: «Очень хорошо, что ушли от поражения»

В матче четырнадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги «Ростов» съездил в гости к «Факелу», и, вопреки оптимистичным прогнозам бывшего лучшего футболиста России в 1996 году Андрея Тихонова, не сумел взять три очка. Игра закончилась ничьей, и наставник воронежского клуба Дмитрий Пятибратов вполне доволен итогами встречи.

- Очень хорошо, что ушли от поражения. Нам понравился матч по качеству. Хотелось выиграть и не доводить до такой нервной концовки. Но я понимаю, что мы не можем быть недовольны результатом, все‑таки больше тайма играли в меньшинстве, - заявил Пятибратов в эфире телеканала «Матч ТВ».