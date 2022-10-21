Самедов – о газоне в Воронеже: «Абсолютно нормальный газон»

Чемпион России и обладатель Кубка и Суперкубка страны в составе московского «Спартака» Александр Самедов прокомментировал газон на домашнем стадионе воронежского «Факела».

«Абсолютно нормальный газон. Сейчас конец октября - приезжая в бытность футболистом в другие города в это время года, видел газоны гораздо хуже», - приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Старший селекционер «Факела» отметил, что не видит оснований для критики газона, качества поля хорошее.

Также Самедов назвал три стадиона в стране с лучшим качеством поля. Ими стали домашние стадионы московского «Спартака», петербургского «Зенита» и подмосковных «Химок».