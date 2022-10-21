Байрамян признался, что хотел бы видеть Карпина главным тренером сборной Армении

Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян признался, что хотел бы видеть Валерия Карпина на посту наставника своей национальной команды.

«Кого бы я хотел видеть главным тренером сборной Армении? Валерия Георгиевича, конечно (смеётся). Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Армении — с ним мы точно выйдем на Евро-2024», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент Карпин одновременно возглавляет и сборную России, и «Ростов», в котором работает вместе с Байрамяном. Действующий контракт специалиста с РФС истекает в конце декабря нынешнего года.