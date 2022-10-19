Глебов: «Реально удивил «Пари НН»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о том, какая команда удивила его больше всего в этом сезоне.

«Реально удивил «Пари НН». Пришел Галактионов, я работал с ним в молодежной сборной. Я смотрел матчи. Вижу, что команда начала играть в футбол. Реально хорошая команда», — цитирует слова Глебова «Спорт-Экспресс».

Игрок заявил, что во время матча с «Пари НН» соперник постоянно напрягал оборону, для защитников тяжело, когда все время идут подачи и прострелы.

В текущем сезоне 22-летний Глебов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.