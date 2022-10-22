Свищев оценил вероятность переезда «Краснодара», «Факела» и «Ростова»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил вероятность переезда со своих родных городов футбольных клубов юга России «Краснодара», «Факела» и «Ростова».

Свищев заявил, что не обладал ранее подобной информацией и оценил данные события как «маловероятные». Депутат верит в то, что клубы будут выступать на своих родных стадионах со своими родными болельщиками. На текущий момент отсутствует информация о потенциальных изменениях.

«Если будет принято такое решение [о переезде], у нас огромная страна, шикарные стадионы, благодарная публика. Уж где проводить соревнования, мы точно разберемся, можно точно не волноваться», - цитирует политика «РБ Спорт».

На текущий момент «Ростов» с 25 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» с 21 баллом располагается на пятой строчке, а «Факел», набрав 11 пунктов, оказался на 14 позиции.