Нападающий «Ростова» Комличенко пожаловался на предвзятое судейство

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о том, как судьи относятся к нему во время матчей.

Напомним, вчера, 14 октября, «Ростов» уступил «Уралу» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ. Сам Комличенко в этой встрече результативными действиями отметиться не сумел.

«Судьи мне говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя. Всегда на тебе какие-то спорные моменты, мы разбираем все эпизоды, поэтому, может, не будем на тебе где-то свистеть». С «Уралом» говорили то же самое. Все пять моментов были на мне — сказать, что все эпизоды были высосаны из пальца, нельзя», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Комличенко провёл в составе «Ростова» 14 матчей, забив шесть голов и отдав пять результативных передач. После 13 сыгранных встреч команда Валерия Карпина набрала 25 очков и расположилась на второй строчке турнирной таблицы российского чемпионата. Однако у главных конкурентов ростовчан «Зенита», «Спартака» и ЦСКА есть по одному матчу в запасе.