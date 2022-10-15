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Нападающий «Ростова» Комличенко пожаловался на предвзятое судейство

15 Октября 2022 • 10:33 Комментировать (2)
Ростов
1:2
Урал
окончен

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о том, как судьи относятся к нему во время матчей.

Напомним, вчера, 14 октября, «Ростов» уступил «Уралу» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ. Сам Комличенко в этой встрече результативными действиями отметиться не сумел.

«Судьи мне говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя. Всегда на тебе какие-то спорные моменты, мы разбираем все эпизоды, поэтому, может, не будем на тебе где-то свистеть». С «Уралом» говорили то же самое. Все пять моментов были на мне — сказать, что все эпизоды были высосаны из пальца, нельзя», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Комличенко провёл в составе «Ростова» 14 матчей, забив шесть голов и отдав пять результативных передач. После 13 сыгранных встреч команда Валерия Карпина набрала 25 очков и расположилась на второй строчке турнирной таблицы российского чемпионата. Однако у главных конкурентов ростовчан «Зенита», «Спартака» и ЦСКА есть по одному матчу в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко
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Комментарии (2)
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ингерман
15 Октября 2022 в 11:25
ай типичный представитель дельфинария.. ышо адзын собалеф.. )))
Anatoliy-Kozarenko
15 Октября 2022 в 11:13
забивать надо, всего два удара в створ.. вы кроме падений, чем занимаетесь на тренировках?!
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