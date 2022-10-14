Онопко — о Сильянове: «Я тоже начинал нападающим»

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко поделился воспоминаниями о первых этапах своей футбольной карьеры.

Напомним, в бытность игроком Онопко выступал на позиции защитника. В списке его клубов числятся московский «Спартак», а также две испанские команды — «Реал Овьедо» и «Райо Вальекано».

Специалист сравнил себя с защитником «Локомотива» Александром Сильяновым, который в настоящий момент выступает за «Ростов» на правах аренды.

«Я тоже был нападающим — по юношеским сборным, в «Шахтёре», «Заре». В защиту меня первым поставил Сальков в олимпийской команде, а после посоветовал попробовать в этом качестве тренеру «Шахтёра» Яремченко. Лет 20 мине тогда было, почти как Сильянову сейчас», — цитирует Онопко «Чемпионат».

Напомним, Онопко завершил игровую карьеру в начале 2006 года. К этому времени он успел провести в составе национальной сборной России 109 матчей, отметившись в них семью забитыми мячами.