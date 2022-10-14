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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первый тренер Сильянова: «У Карпина Саша прибавил в единоборствах, понимании футбола»

14 Октября 2022 • 13:40 Комментировать
Ростов
...
Урал
Через 5 ч. 8 мин.

Денис Первушин, первый тренер защитника «Локомотива» Александра Сильянова, выступающего за «Ростов» на правах аренды, поделился мнением о прогрессе 21-летнего игрока. Напомним, с Сильяновым Первушин работал ещё в ЦСКА. 

По мнению специалиста, работа под руководством наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина идёт на пользу молодому футболисту.

«У Карпина Саша прибавил в единоборствах, понимании футбола, стал активнее идти в атаку. Единственное, чего мне как тренеру и специалисту хотелось бы, чтобы КПД его передач был всё-таки повыше», — приводит слова Первушина «Чемпионат».

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Ростова» 14 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Свой следующий матч команда Валерий Карпина проведёт сегодня, 14 октября, против «Урала». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Валерий Карпин Денис Первушин Александр Сильянов
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РОСТОВ УРАЛ
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