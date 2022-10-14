Тринадцатый тур Российской премьер-лиги открывался в пятницу вечером на Левом берегу Дона.

Видео

0:1. Гол Лазара Ранджеловича (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Романа Тугарева с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Просмотр ВАР на предмет красной карточки (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Спорный момент в штрафной гостей (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:2. Гол Рай Влута (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Удаление Бевеева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

В первой половине прошлого сезона «Ростов» и «Урал» шли в нижней части таблицы и могли рассматриваться кандидатами на вылет, екатеринбургский клуб – в большей степени. Никуда они в итоге не вылетели, а новый чемпионат начали по-разному: «Ростов» – хорошо, а «Урал» – плохо.

Потом «шмели» всколыхнулись и более-менее поднялись в таблице. До ростовчан им, конечно, очень далеко – те на данный момент находятся в призовой тройке. Но можно констатировать, что в отчётном матче встречались одни из лучших команд последних туров: «Урал» имел три победы в четырёх своих предыдущих играх РПЛ, а «Ростов» – четыре в пяти.

Что касается конкретно прошлого тура, то там «Ростов» выдал сумасшедший камбэк против «Краснодара» со счётом 3:2, отыгравшись и вырвав победу с 0:2, а «Урал» справился с многострадальными «Химками» – 2:1. В позапрошлом же туре «Ростов» потерпел своё единственное пока в этом сезоне РПЛ поражение (в гостях от «Зенита» – 1:3), тогда как «Урал» разделался на выезде с «Локомотивом» – 4:2.

Описываемая игра началась в среднем темпе, что не помешало командам обменяться голами к отметке получаса игры. Для начала был нереализованный шанс у хозяев. На восьмой минуте мощный прострел Терентьева с правого фланга нашёл потянувшуюся к нему грудь Комличенко, но мяч всего-то слабо отскочил в сторону.

Время первого гола пришло на семнадцатой минуте. Да и не просто первого гола, а красивого гола. Каштанов в центре чужой штрафной укрыл мяч корпусом и сделал передачу вправо на Ранджеловича, а тот мастерски с короткого расстояния отправил мяч ногой за шиворот Песьякову (0:1). Впрочем, «Ростову» не впервой отыгрываться, он умеет это делать.

Вот вскоре и получилась «ответка». Сильянов прострелил с левого фланга по диагонали, Филипенко пропустил мяч на Комличенко, тот отпасовал из-под Эмерсона на Уткина, а уже его удар пришёлся в руки голкипера. Хоть и расстался к тому моменту с мячом Комличенко и больше не принимал участия в эпизоде, Филипенко наступил ему на ногу.

Николай упал, а главный арбитр Турбин через некоторую паузу посмотрел повтор и назначил пенальти, 10-й для дончан в сезоне. Бить вроде сначала собирался Комличенко, но по факту с точки ударил Тугарев. Он подождал, пока Помазун на линии двинется в правую от себя сторону, и спокойно покатил мяч в пустую часть ворот чуть правее центра створа (1:1).

«Урал» смотрелся ничуть не хуже «Ростова» и приличное время проводил в атаке, причём делал реальные подходы к чужим воротам. Перед самым перерывом Сиссе попал на грань удаления – в подкате в центре поля он въехал прямой ногой в ногу тоже подкатившегося Комличенко. Посмотрев видеоповтор, Турбин решил ограничиться жёлтой карточкой для Сиссе.

На второй тайм гости вышли больше с мыслями об обороне. В районе шестидесятой минуты Турбину вновь пришлось прибегать к помощи ВАР. Филипенко в своей штрафной в подкате, кажется, не попал по мячу, зато точно попал по ноге Комличенко и уронил его. Тем не менее очередной пенальти в пользу «Ростова» после видеоповтора назначен не был.

Возможно, это психологически сказалось на ростовчанах. Они как-то приуныли, в то время как оперативно сработала замена Ганчаренко, выпустившего в игру Рая Влута. Кулаков навесил с правого фланга, Каштанов не попал по мячу, а принявший сферу в районе одиннадцатиметровой отметки Влут упаковал её в левый нижний угол (1:2).

Дончане не преуспели в попытках отыграться, многое у них не клеилось, а «Урал» сначала намекал и на третий гол в чужие ворота. «Ростов» на сей раз не провернул трюк с камбэком и может даже пожаловаться на судью, который не дал ему пробить 11-й пенальти в сезоне, а также не удалил Сиссе за грубый подкат в концовке первого тайма.

Кстати, в компенсированное ко второму тайму время Сиссе пострадал в своей штрафной в столкновении с Комличенко. При желании можно было поискать там повод для одиннадцатиметрового, но арбитр не стал так делать. А красная карточка всё же нашла своего героя – на флажке её получил через вторую жёлтую сорвавший чужую атаку Бевеев.

Реклама

На последних игровых секундах неточным дальним ударом отметился пошедший к чужим воротам Песьяков. Это первое домашнее поражение в сезоне для команды Карпина, а разыгравшийся «Урал» одержал четвёртую победу в пяти своих последних матчах в чемпионате России.

Кирилл Иванцов