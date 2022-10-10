​Егорычев перенёс операцию в Сербии

Пресс-служба «Урала» сообщила о том, что полузащитник команды Андрей Егорычев перенёс хирургическое вмешательство. Операция в Сербии прошла успешно.

Ложиться на операционный стол Егорычеву пришлось из-за паховой грыжи. В Екатеринбург 29-летний футболист вернётся через десять дней. Что касается тренировок в общей группе, то Егорычев возобновит их спустя три недели.

В сезоне 2022/2023 Андрей Егорычев сыграл в 10 матчах «Урала». Результативными действиями полузащитник не отмечался.

«Урал» на текущий момент располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.