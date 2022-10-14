Бубнов дал прогноз на матч «Ростов» - «Урал»

В стартовом матче 13-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» на домашнем стадионе примет екатеринбургский «Урал». Своими ожиданиями от этого противостояния поделился экс-футболист сборной СССР и «Спартака» Александр Бубнов.

«2:0. В прошлом туре Карпин не был доволен качеством игры. Жду, что ростовчане сделают выводы. «Урал» постарается сыграть активно, но хозяева не позволят им забить», - цитирует эксперта Sportbox.

Перед этой встречей «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, а «Урал» идет 12-м.

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 13 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.