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Бубнов дал прогноз на матч «Ростов» - «Урал»

14 Октября 2022 • 13:55 Комментировать
Ростов
...
Урал
Через 5 ч. 8 мин.

В стартовом матче 13-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» на домашнем стадионе примет екатеринбургский «Урал». Своими ожиданиями от этого противостояния поделился экс-футболист сборной СССР и «Спартака» Александр Бубнов.

«2:0. В прошлом туре Карпин не был доволен качеством игры. Жду, что ростовчане сделают выводы. «Урал» постарается сыграть активно, но хозяева не позволят им забить», - цитирует эксперта Sportbox.

Перед этой встречей «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, а «Урал» идет 12-м.

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 13 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Александр Бубнов
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РОСТОВ УРАЛ
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