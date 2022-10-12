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Агент Чернова: «Женя счастлив в «Ростове», но про выкуп пока не говорили»

12 Октября 2022 • 15:35 Комментировать
Ростов
...
Урал
14.10 19:30

Александр Маньяков, агент футболиста «Ростова» Евгения Чернова, высказался о перспективах игрока остаться в команде в будущем.

Напомним, что в стане подопечных Валерия Карпина защитник выступает на правах аренды из «Краснодара», контракт с которым рассчитан до 2024 года. «Женя счастлив в «Ростове», ему там комфортно, он очень рад, что снова играет. Выкуп не исключен, но этот вопрос пока не поднимался», – заявил представитель игрока в интервью изданию «РБ Спорт».

По его словам, обсуждение полноценного перехода в «Ростов» планируется лишь в конце текущего сезона, однако переговоры будут зависеть от большого количества факторов, включая нужду «Ростова» в услугах Чернова.

Напомним, что в нынешней кампании Евгений вышел в футболке «жёлто-синих» в 12 матчах.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Александр Маньяков Евгений Чернов
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