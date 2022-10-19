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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каманцев не считает, что в матче «Ростов» - «Урал» было предвзятое судейство

19 Октября 2022 • 01:02 Комментировать
Ростов
1:2
Урал
окончен

Глава судейского комитета РФС и председатель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) Павел Каманцев высказал своё мнение относительно судейских решений, принятых по ходу матча «Ростов» - «Урал» (1:2).

«Мы никакой предвзятости не увидели. Вопрос качества судейства в данном матче присутствует, но предвзятости никакой не было», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Каманцев заявил, что каких-либо специальных указаний арбитрам относительно нападающего «Ростова» Николая Комличенко нет.

Напомним, ранее «Ростов» сделал заявление на тему судейства.

Следующий матч «жёлто-синие» проведут на выезде против воронежского «Факела». Начало игры - 22 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал РФС Чемпионат России Николай Комличенко Павел Каманцев ЭСК РФС
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