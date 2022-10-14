Григорий Иванов — о матче с «Ростовом»: Доволен игрой, претензий к судейству нет

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался после победы над «Ростовом» в матче 13-го тура РПЛ (2:1).

«Насколько доволен игрой? Как можно быть недовольным на выезде, когда «Ростов» ни одной игры не проиграл дома. А мы их выиграли впервые в сезоне. Конечно, я доволен игрой и результатом», — приводит слова Иванова Sport 24.

Президент клуба заявил, что не имеет никаких претензий к работе судей, конечно, не хотелось получать пенальти в свои ворота, но ничего не поделаешь.

Ганчаренко изменил «Урал» в лучшую сторону, игроки поняли наставника, поэтому теперь команда стала показывать современный футбол.