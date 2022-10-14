Григорян: «Урал» преобразился с Ганчаренко»

В первом матче тринадцатого тура российского чемпионата «Ростов» потерпел второе поражение в сезоне, причем совсем не от фаворита (первое-то было от «Зенита») - поражение ростовчанам нанес «Урал», которого еще недавно уже списали в низшую лигу.

Но с приходом нового-старого тренера Виктора Ганчаренко (он уже работал с «Уралом» в 2015 году) команда преобразилась, что отметил и Александр Григорян, известный российкий специалист.

- Матч великолепный по накалу, наверное, один из самых эмоциональных в чемпионате. Можно поздравить Иванова, что вернул Гончаренко. В любом случае, мы видим преображение «Урала», - заявил Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».