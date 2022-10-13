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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сильянов: Хочется быть на первом месте в РПЛ

13 Октября 2022 • 19:45 Комментировать
Ростов
...
Урал
Через 22 ч. 6 мин.

Защитник «Ростова» Александр Сильянов заявил, на каком месте хочет видеть свой клуб.

«Хочется первое место в таблице. Посмотрим, как будет. Как игроки проводят время на выходных? Хорошо проводят», — заявил Сильянов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

После 12-ти туров «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков. В предстоящем матче южане примут «Урал», встреча состоится завтра, 14 октября, начало игры запланировано на 19:30.

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Ростов Александр Сильянов
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РОСТОВ УРАЛ
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