Сильянов: Хочется быть на первом месте в РПЛ

Защитник «Ростова» Александр Сильянов заявил, на каком месте хочет видеть свой клуб.

«Хочется первое место в таблице. Посмотрим, как будет. Как игроки проводят время на выходных? Хорошо проводят», — заявил Сильянов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

После 12-ти туров «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков. В предстоящем матче южане примут «Урал», встреча состоится завтра, 14 октября, начало игры запланировано на 19:30.