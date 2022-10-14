«Ростов» и «Урал» обменялись голами в середине первого тайма

В пятницу в Премьер-лиге стартовал 13-й тур. Первыми на поле вышли «Ростов» и «Урал», этот поединок пока получается достаточно результативным. Лазар Ранджелович с правого края штрафной вместо удара на силу выполнил эффектный «парашют» за спину голкиперу и открыл счет на 17-й минуте. Ростовчане очень быстро отыграли фору после удара с 11-метровой отметки от Романа Тугарев, который развел мяч и вратаря по углам. Этот стандарт заработал Николай Комличенко.

На эту минуту «Ростов» с 26 очками выходит на чистое второе место, у его соперника 11 баллов и 11-е место.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.