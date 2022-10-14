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Карпин: «ВАР всё видит, а судья не видел ничего сегодня, абсолютно ничего»

14 Октября 2022 • 22:14 Комментировать
Ростов
1:2
Урал
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Уралом» (1:2).

- Пенальти «Ростова» - десятый в этом сезоне. То, что команда получает возможность бить так часто, насколько вас радует? Не с точки зрения судейских решений, а того, как команда их зарабатывает.

- С точки зрения, что команда зарабатывает, меня это радует. Ведь все разговоры, что «Ростов» пробил столько пенальти - скажите мне, вот из этих 10 которого не было пенальти? ВАР все просматривает, ВАР все смотрит. ВАР все видит, а судья не видел ничего сегодня, абсолютно ничего. И этот пенальти тоже ВАР увидел. Как бы опять его ВАР звал, здесь он уже принял на себя решение, что это не пенальти. Здесь дело даже не в этом. То есть, мы  много пробили пенальти, а сколько еще не пробили? Я бы так сказал. Это первое. А второе - даже больше раздражает не это, а то, что они, судьи, трактовка правил… то ли им так говорят трактовать правила, то ли они сами так делают, не знаю. Но трактовки правил сводят с ума всех, сводят, просто сводят с ума. На Миронова катятся, это красная карточка. Когда Щетинина сбивают - это не карточка. Что игрок «Урала» катился по земле, а Щетинин летел по воздуху? Ой, Миронов. Вот это прежде всего, что в одном моменте рука есть, что четвертый судья объяснял, что когда рука так - это нормально, а когда  на 2 см правее, то это уже не то. Как он сам показал, два сантиметра… Как я говорю, трактовки больше сводят с ума всех и заводят всех, потому что никто не понимает, когда  рука, когда не рука, когда нога, когда не нога, когда пенальти, когда не пенальти. Короче, короче…

- На следующей неделе у команды двойной выезд. Как команда проведет этот временной промежуток?

- В разъездах.

- Не возвращаясь домой?

- Не возвращаясь, конечно.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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