Травмированный полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви приступил к тренировкам в общей группе. Об этом в преддверии матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Мы уже прибыли в «Ростов», ещё со вчерашнего дня мы в городе. Дорога прошла хорошо. Как добрались? Через Сочи», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Матч «Ростов» – «Урал» состоится завтра, 14 октября. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 12 проведённых матчах. «Урал» же занимает 12-ю строчку с 10 баллами в своём активе.