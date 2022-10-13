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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бикфалви приступил к тренировкам в общей группе

13 Октября 2022 • 11:59 Комментировать
Ростов
...
Урал
14.10 19:30

Травмированный полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви приступил к тренировкам в общей группе. Об этом в преддверии матча 13-го тура РПЛ против «Ростова» сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Мы уже прибыли в «Ростов», ещё со вчерашнего дня мы в городе. Дорога прошла хорошо. Как добрались? Через Сочи», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Матч «Ростов» – «Урал» состоится завтра, 14 октября. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 12 проведённых матчах. «Урал» же занимает 12-ю строчку с 10 баллами в своём активе.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Григорий Иванов Эрик Бикфалви
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РОСТОВ УРАЛ
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