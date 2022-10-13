Рианчо верит, что Карпин возглавит клуб Серии А или Ла Лиги

Экс-наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо выразил уверенность в том, что главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин уедет руководить клубом в топовый европейский чемпионат.

«Карпин — очень сильный специалист, один из лучших российских тренеров за последнее время. То, что он так преобразил «Ростов», дорогого стоит. Я абсолютно уверен, что в будущем Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А. По крайней мере, он на это способен», – заявил бывший тренер «красно-белых» в интервью «РБ Спорт». По его мнению, Валерий Георгиевич обладает необходимой квалификацией, чтобы руководить в клубах испанской или итальянской лиг.

Напомним, что в тренерской карьере нынешнего наставника сборной уже был заграничный опыт. В сезоне 2014/2015 Карпин возглавлял «Мальорку», где открыл талант Марко Асенсио. Под его руководством «Ростов» занимает вторую строчку в таблице Российской премьер-лиги после 12 туров.

