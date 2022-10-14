Влут: «Это действительно самый первый такой гол для меня»

Игрок «Урала» Рай Влут в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (2:1).

- Начнем с вашего забитого мяча. Вы выходите на замену, и через две минуты команда выходит вперед. Что говорил главный тренер перед вашим выходом на поле?

- На самом деле он говорил не так много, у нас была установка перед матчем, и все игроки точно знают, что им делать на поле. Поэтому он пожелал мне удачи, и я вышел на поле.

- Выход на замену и гол спустя две минуты. Это в вашей карьере впервые?

- Это в первый раз. Более того, я не помню, чтобы я забивал, выходя на замену. Так что это действительно самый первый раз для меня.

- Это ваш первый гол за «Урал». Какие эмоции от того, что вы открыли счет забитым мячам за эту команду?

- Я очень рад, что мне сегодня удалось забить, все в клубе были очень добры ко мне, все мне очень помогали за месяц, что я пришел сюда. И я рад, что смог им отплатить, забив этот гол.