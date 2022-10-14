Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Влут: «Это действительно самый первый такой гол для меня»

14 Октября 2022 • 21:58 Комментировать
Ростов
1:2
Урал
окончен

Игрок «Урала» Рай Влут в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (2:1).

- Начнем с вашего забитого мяча. Вы выходите на замену, и через две минуты команда выходит вперед. Что говорил главный тренер перед вашим выходом на поле?

- На самом деле он говорил не так много,  у нас была  установка перед матчем, и все игроки точно знают, что им делать на поле. Поэтому он пожелал мне удачи, и я вышел на поле.

- Выход на замену и гол спустя две минуты. Это в вашей карьере впервые?

- Это в первый раз. Более того, я не помню, чтобы я забивал, выходя на замену. Так что это действительно самый первый раз для меня.

- Это ваш первый гол за «Урал». Какие эмоции от того, что вы открыли счет забитым мячам за эту команду?

- Я очень рад, что мне сегодня удалось забить, все в клубе были очень добры ко мне, все мне очень помогали за месяц, что я пришел сюда. И я рад, что смог им отплатить, забив этот гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рай Влут Урала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ростов Ростов
Урал Урал
1
2
Видео
15.10.22 в 14:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
3.45 3.55 2.14
Видео
15.10.22 в 14:00
Химки Химки
Факел Факел
2.25 3.75 3.05
Видео
15.10.22 в 16:30
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
2.22 3.85 3.05
Видео
15.10.22 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
1.54 4.40 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Октября
22:07 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Мы знали о том, что «Ростов» умеет правильно зарабатывать пенальти»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Влут: «Это действительно самый первый такой гол для меня»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался о возможном получении российского паспорта Малкомом и Клаудиньо
21:33 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: Теперь Селихов поймёт, что руководство «Спартака» верит в него
21:25 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» - «Оренбург»: прогноз на матч чемпионата России – 15 октября 2022
21:20 · Россия. Премьер-лига
«Урал» снова повёл в матче с «Ростовом» после гола Влута
21:18 · Россия. Премьер-лига
Кечинов — о продлении контракта Селихова со «Спартаком»: Всё правильно, он основной вратарь
21:12 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» - «Ахмат»: прогноз на матч чемпионата России – 15 октября 2022
21:06 · Россия. Премьер-лига
Орещук — о Федотове: «Это шикарный выбор ЦСКА»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Спартак» угадал с Абаскалем»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Камоцци оценил решение «Спартака» продлить контракт с Селиховым
20:35 · Россия. Премьер-лига
​«Торпедо» - «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России – 15 октября 2022
20:30 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили прокомментировал продление контракта Селихова со «Спартаком»
20:10 · Россия. Премьер-лига
Оригинальный гол Ранджеловича в ворота «Ростова» - видео видео
20:07 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» и «Урал» обменялись голами в середине первого тайма 1
Все новости
Рекомендуем