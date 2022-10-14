​Карпин выбрал состав на матч с «Уралом»

Программу тринадцатого тура чемпионата России в пятницу вечером будут открывать «Ростов» и «Урал». Наставник ростовчан Валерий Карпин принял решение включить в стартовый состав своей команды таких игроков:

Песьяков, Терентьев, Осипенко, Прохин, Сильянов, Миронов, Уткин, Тугарев, Глебов, Мельников, Комличенко.

Стартовый свисток в матче «Ростов» - «Урал» прозвучит в 19:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

На текущий момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Валерия Карпина отстаёт на пять зачётных баллов.