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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев считает, что у «Ростова» больше шансов на победу в матче с «Уралом»

13 Октября 2022 • 21:29 Комментировать
Ростов
...
Урал
Через 20 ч. 29 мин.

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящей встречи 13-го тура РПЛ «Ростов» - «Урал».

«Ростов» — это, конечно, команда, сплоченный волевой коллектив. Но «Урал» тоже выздоравливает. Тем не менее, шансы «Ростова» чуть больше в предстоящей игре, но ненамного», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

Эксперт считает, что «Ростов» выглядит предпочтительней, у них хорошая физическая форма.

Ростовский клуб примет на своем поле «Урал» в рамках матча 13-го тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет завтра, 14 октября, начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Гаджи Гаджиев
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РОСТОВ УРАЛ
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