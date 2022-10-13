Гаджиев считает, что у «Ростова» больше шансов на победу в матче с «Уралом»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящей встречи 13-го тура РПЛ «Ростов» - «Урал».

«Ростов» — это, конечно, команда, сплоченный волевой коллектив. Но «Урал» тоже выздоравливает. Тем не менее, шансы «Ростова» чуть больше в предстоящей игре, но ненамного», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

Эксперт считает, что «Ростов» выглядит предпочтительней, у них хорошая физическая форма.

Ростовский клуб примет на своем поле «Урал» в рамках матча 13-го тура Российской премьер-лиги, встреча пройдет завтра, 14 октября, начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.