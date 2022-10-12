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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов: «Изоляция России уже даёт о себе знать»

12 Октября 2022 • 13:59 Комментировать
Ростов
...
Урал
14.10 19:30

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о влиянии изоляции российского футбола на уровень РПЛ.

По мнению эксперта, в последнее время качество футбола в России сильно упало. Напомним, ранее ФИФА и УЕФА разрешили всем иностранным игрокам и тренерам, работающим в нашей стране, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года. А сами российские клубы и сборные были отстранены от всех международных турниров.

«Изоляция России уже даёт о себе знать. Много качественных игроков уехало. «Краснодар» лишился хороших футболистов. «Рубин» потерял пол-состава и вылетел. Что теперь жаловаться? Надо работать с тем материалом, который есть», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России возглавляет турнирную таблицу «Зенит», следом за которым идут «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
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