Ледяхов: «Изоляция России уже даёт о себе знать»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о влиянии изоляции российского футбола на уровень РПЛ.

По мнению эксперта, в последнее время качество футбола в России сильно упало. Напомним, ранее ФИФА и УЕФА разрешили всем иностранным игрокам и тренерам, работающим в нашей стране, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года. А сами российские клубы и сборные были отстранены от всех международных турниров.

«Изоляция России уже даёт о себе знать. Много качественных игроков уехало. «Краснодар» лишился хороших футболистов. «Рубин» потерял пол-состава и вылетел. Что теперь жаловаться? Надо работать с тем материалом, который есть», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России возглавляет турнирную таблицу «Зенит», следом за которым идут «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.