Ранджелович: «Мы заслужили победу»

В первом матче тринадцатого тура российского чемпионата «Ростов» потерпел второе поражение в сезоне, причем совсем не от фаворита (первое-то было от «Зенита») - поражение ростовчанам нанес «Урал», которого еще недавно уже списали в низшую лигу.

Один из голов своей команды забил сербский новичок «Урала» Лазар Ранджелович, который эффектно перебросил мяч над вратарем. Он прокомментировал успех команды.

- Мне трудно подобрать слова, я очень рад, мы заслужили эту победу. Что касается моего гола, я даже не знаю, как далось это решение. Я просто попытался забросить мяч в сетку. Когда мы выходим на поле и следуем указаниям нашего тренера на игру, мы выигрываем, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч Премьер».