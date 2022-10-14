«Урал» снова повёл в матче с «Ростовом» после гола Влута

Судя по всему, «Урал» не случайно выиграл три матча из последних четырёх, пускай все успехи и были против тройки аутсайдеров. Сегодня команда Виктора Ганчаренко дает бой «Ростову», который претендует на борьбу за лидерство.

В середине первого тайма Лазар Ранджелович неожиданно для всех перебросил голкипера ростовчан, но те быстро сравняли счет ударом с 11 метров. На 71-й минуте Рай Влут получил мяч с правого фланга, обработал его в штрафной и в падении пробил в левый угол без шансов для голкипера.

Счет стал 2:1. На этот момент бывший главный аутсайдер с 13 очками взлетает на 10-е место, а у «Ростова» остается 25 очков и второе место.