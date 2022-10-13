Летучая мышь Нахалёнок – новый талисман «Ростова»

«Ростов» представил в социальных сетях новый талисман клуба – летучую мышь Нахалёнка.

Пресс-служба обратила внимание на то, что появление большого количества летучих мышей в информационном поле – далеко не случайность.

Решение было непростым, однако всё стало известно после игры с «Краснодаром», в которой «жёлто-синие» одержали волевую победу, уступая по ходу матча в два мяча.

В ближайшее время планируется выпуск 3D-модели Нахалёнка, размером в полный рост.

Клуб также собирается связаться с автором проекта и выразить ему благодарность.

Ближайшую игру с новым талисманом команда проведёт 14 октября против «Урала». Начало – в 19:30.