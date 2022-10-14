Спортивный директор «Ростова» заявил, что судья убил «Ростов» в матче с «Уралом»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о работе арбитра Евгения Турбина в матче 13-го тура против «Урала».

«Недоволен безобразным судейством. С чем это связано? Либо с низкой квалификацией арбитра, либо с заинтересованностью судьи в конкретном результате», — заявил Рыскин «РБ Спорту».

По мнению функционера, судья не дал очевидную красную карточку и два стопроцентных пенальти, необходимо разобраться с этими моментами, потому что арбитр убил «Ростов».

Ростовский клуб проиграл «Уралу» со счетом 1:2. Для подопечных Виктора Ганчаренко эта победа стала третьей подряд.