Ганчаренко: «Мы знали о том, что «Ростов» умеет правильно зарабатывать пенальти»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (2:1).

- Сегодня было много единоборств, что ожидаемо, много контактов и много эмоций по этому поводу. Как вы оцените те моменты, которые, скажем так, в стыках происходили между футболистами и решения по ним?

- Это игра, это игра, которая надо, очень плотная была, очень агрессивная. Две команды понимали, что надо делать. Мы понимали, что надо очень хорошо сыграть вверху и на подборах мяча. То же самое - «Ростов» понимал, как надо играть против нас. Самое главное, что тот уровень ответственности, что есть на тренировках и в играх, не может не радовать, то, как мы действуем в атаке и обороне, приносит удовлетворение на данном этапе.

- По содержанию какой-то из таймов вам понравился больше? Или в целом игра смотрелась достаточно цельно и органично?

- Я думаю, что она ровная была. В какой-то мере сказалось отсутствие Байрамяна, Полоза у «Ростова». Но это, по большому счету, не наши проблемы. А так мы ровно сыграли и достаточно качественно грамотно играли в защите. Мы знали о том, что «Ростов» умеет правильно зарабатывать пенальти. Я сейчас не имею в виду что-то плохое. Тем не менее, два эпизода мы им позволили создать.