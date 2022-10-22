Карпин: «Концовка не получилась»

В матче четырнадцатого тура чемпионата российской Премьер-лиги «Ростов» съездил в гости к «Факелу», и, вопреки оптимистичным прогнозам бывшего лучшего футболиста России в 1996 году Андрея Тихонова, не сумел взять три очка. Игра закончилась ничьей, и наставник ростовчан Валерий Карпин считает, что его команда играла хорошо только в первые полчаса матча.

- Первые 30 минут первого тайма провели очень хорошо. Последние 15 минут первой половины прошли нервно. Во втором тайме тоже хорошо играли, но концовка не получилась, - цитирует слова специалиста официальный сайт ростовского клуба.